VIDEO. "Ah non, non, une seule question !" Quand Macron est un peu dépassé par les étudiants burkinabés

A la fin de son discours prononcé mardi 28 novembre devant des étudiants à Ouagadougou (Burkina Faso), Emmanuel Macron ne s'attendait peut-être pas à devoir jouer les modérateurs. Après une heure et quarante-cinq minutes de monologue, le président français a lancé une séance de questions-réponses. Et elle a été animée. Dans un joyeux brouhaha, le président a tenté d'entendre les questions, d'y répondre ou de simplement trouver du regard son interlocuteur.

Emmanuel Macron préfère en sourire

Plusieurs fois, il a tenté de ramener le calme en multipliant les "s'il vous plaît" ou en agitant les bras. Pour que la séance ne dure pas trop longtemps, il a également essayé de limiter le nombre de questions. "Ah non, non ! Tu n'en as qu'une", a-t-il assuré à un étudiant burkinabais. Il a également encouragé tout le monde à s'écouter : "Mais arrêtez de protester dès qu'il y a une question !" Au bout d'une heure, la séance a pris fin. Elle a fait sourire le président qui a pris ça sur le ton de l'humour : "Ils veulent qu'on arrête les questions, ils n'en peuvent plus." Après trois heures d'écoute, difficile de leur en vouloir.