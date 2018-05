Un an après son élection, Emmanuel Macron est perçu comme un "président des riches" par les trois quarts des Français

43% des personnes interrogées jugent qu'Emmanuel Macron mène "une politique de droite", selon le sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro publié ce vendredi 4 mai.

Trois quarts des Français (72%) perçoivent Emmanuel Macron comme un "président des riches", selon le sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro publié ce vendredi. Et cette vision se renforce au fil des mois. Dans la précédente enquête réalisée mi-avril, 65% des Français le percevaient ainsi, soit une progression de 7%.

Les sympathisants de gauche sont les plus catégoriques : 84% pour les proches du PS, 89% pour ceux de La France insoumise. Les proches du FN font le même reproche à Emmanuel Macron, à 85%. A droite, ils sont également près de sept Français sur dix (68%) à percevoir le chef de l'Etat comme "le président des riches".

"Une politique de droite" pour 43% des Français

Autre aspect de cette enquête, un Français sur deux estime que le chef de l'Etat mène, comme il le dit, une politique "à la fois" de droite et de gauche. Sur l'autre moitié, ils sont six fois plus nombreux à percevoir la politique d'Emmanuel Macron comme une politique de droite (43% des Français), plutôt que comme une politique de gauche (7%).

Ce déséquilibre droite-gauche se retrouve dans les perceptions des différents camps. Les sympathisants de gauche, qui avaient massivement voté pour lui à la présidentielle, sont six fois plus nombreux à juger que sa politique est plutôt de droite. Pour les sympathisants du PS par exemple, 10% estiment qu'il mène une politique plutôt de gauche, contre 58% une politique de droite et 32% autant de gauche que de droite.

A l'inverse, les sondés se disant plus proches de la droite (LR) sont deux fois plus nombreux à estimer que le chef de l'Etat mène une politique de droite (28%) qu'une politique de gauche (14%). Ils sont 58% à penser que sa politique est autant de gauche que de droite.

59% ne veulent pas qu'Emmanuel Macron se représente en 2022

Enfin, après un an de mandat, si près d'un Français sur deux (48%) a une bonne opinion du président de la République, ils sont 59% à ne pas vouloir qu'Emmanuel Macron se représente en 2022 pour un deuxième mandat. Ce dernier jugement est à rapprocher de l'opinion exprimée par les Français en 2013 à l'encontre de François Hollande. Après un an de mandat, les trois-quarts des Français (77%) ne souhaitaient pas que l'ancien président se représente.

Un président dynamique mais perçu comme pas humble et pas proche des gens

En ce qui concerne l'image Emmanuel Macron auprès des Français, il est perçu comme un président dynamique par près de huit Français sur dix (78%), et sachant bien où il veut conduire le pays pour 66% des sondés. Ces proportions sont sensiblement similaires à ce qu'elles étaient en décembre 2017. Emmanuel Macron est aussi jugé comme compétent pour plus d'un Français sur dix (55%). Au mois de décembre 2017 ils étaient 58% à souligner cette qualité.

Mais les Français sondés sont aussi sévères sur le rapport qu'entretient le président avec eux. Les trois-quarts (75%) jugent Emmanuel Macron comme n'étant pas humble. Il est également perçu comme n'étant pas proche des gens pour sept Français sur dix (68%). Sur ces deux points, l'image du président se dégrade par rapport à l'enquête de décembre 2017. 72% ne le trouvaient pas humble et 62% l'estimaient pas proche des gens.

Cette enquête Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro a été réalisée par internet les 2 et 3 mai 2018, sur un échantillon de 1018 Français représentatif de la population française âgée de 18 et plus.