Près de 6 Français sur 10 désapprouvent le tour de France d'Emmanuel Macron, selon notre sondage

Près de 6 Français sur 10 désapprouvent le "tour de France des territoires", que vient d'entamer Emmanuel Macron, indique un sondage Odoxa-Backbone Consulting pour le Figaro et franceinfo, jeudi 3 juin.

Dans le détail, 56% des personnes interrogées estiment que ces déplacements sont une "mauvaise chose", contre 40% jugeant qu'il s'agit d'"une bonne chose pour prendre le pouls du pays". Les partisans de La République en marche (LREM) sont les plus enthousiastes avec 91% d'avis positifs, les sympathisants Rassemblement national (RN) se montrent les plus critiques, avec 76% d'avis négatifs.

D'après ce sondage, 61% des Français interrogés ne veulent pas qu'Emmanuel Macron se représente à l’élection présidentielle en 2022, ce qui représente cinq points de moins qu'en avril 2021. Ils sont aujourd'hui 38% à souhaiter qu'il se présente à sa propre succession. Les sympathisants LREM sont les plus enthousiastes (89% veulent qu'il se représente), tandis que 10% des sympathisants RN sont favorables à cette candidature.

Une majorité de Français réprouvent l'action du chef de l'État

Globalement, une majorité des sondés dressent un bilan critique de l’action du président, jugée "mauvaise" par 59% des personnes interrogées. À l'inverse, 40% la jugent "bonne", ce qui représente quatre points de plus par rapport à un sondage datant de février 2020. Seuls 16% des sympathisants La France insoumise et 20% des sympathisants RN expriment un avis positif.

Concernant la communication d'Emmanuel Macron, 61% des sondés dressent un "mauvais bilan", contre 38% de jugements positifs. Sur ce point, les avis positifs ont augmenté de sept points depuis février 2020. D'après ce sondage, 54% des Français interrogés tirent un "bilan négatif" de son action pendant la crise sanitaire du Covid-19, contre 64% d'avis négatifs dans le sondage du 6 mai dernier. À l'inverse, ils sont dix points de plus à juger son "bilan positif" dans la gestion de cette crise.

Les avis négatifs restent donc majoritaires, mais semblent moins marqués qu'auparavant. L'institut de sondage souligne qu'Emmanuel Macron "progresse dans toutes les dimensions appréhendées dans l’enquête". Le déconfinement et le probable "début de la fin" de la crise sanitaire "rapportent gros" dans l’opinion, souligne Odoxa-Backbone Consulting.

Ce sondage Odoxa-Backbone Consulting pour le "Figaro" et franceinfo a été réalisé sur un échantillon de 1 005 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogés par internet les 2 et 3 juin 2021.