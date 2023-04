Le chef de l'Etat réagissait aux concerts de casseroles qui se multiplient en France depuis son allocution de lundi soir.

Il espère mettre un couvercle sur la contestation. En déplacement jeudi 20 avril à Ganges (Hérault) pour traiter de l'éducation, Emmanuel Macron a une nouvelle fois fait allusion aux concerts de casseroles organisés en France depuis son allocution présidentielle de lundi soir. "Les œufs et les casseroles, c'est pour faire la cuisine chez moi", a déclaré, tout sourire, le chef de l'Etat, face au député La France insoumise Sébastien Rome, qui l'invitait à aller rencontrer les manifestants à Ganges.

>> Emmanuel Macron en visite dans l'Hérault : suivez le déplacement dans notre direct

La veille, le déplacement d'Emmanuel Macron dans le Bas-Rhin avait été perturbé par des manifestants frappant dans des casseroles. Alors qu'il visitait une fabrique de la filière bois à Muttersholtz, l'électricité avait été coupée par des syndicalistes. "Ce ne sont pas les casseroles qui feront avancer le pays", avait-il déclaré à la fin de cette visite. Une heure plus tard, le président de la République avait été accueilli par des huées et des sifflets devant la mairie de Sélestat, certains manifestants lui demandant de retirer sa réforme des retraites et même de démissionner.