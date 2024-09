La demande de destitution d'Emmanuel Macron sera examinée le 2 octobre en commission des Lois

La proposition de résolution visant à engager une procédure de destitution du président de la République sera examinée le 2 octobre en commission des Lois, a annoncé mercredi 25 septembre dans un communiqué le rapporteur du texte, le député écologiste Jérémie Iodarnoff. Le texte, signé par 81 députés dont 72 de la France insoumise, a toutefois peu de chance d'aboutir, surtout qu'il ne bénéficie pas d'un soutien général à gauche.

Les députés du Parti socialiste avaient certes décidé le 16 septembre de voter en faveur de l'examen en commission de la proposition LFI de destitution d'Emmanuel Macron. Mais ils voteront ensuite contre son adoption à l'Assemblée. Dans un communiqué, ils estiment que la procédure est "vouée à l'échec" et qu'elle pourrait donner une forme de "légitimité" au chef de l'Etat. La proposition portée par les Insoumis s'annonce longue et difficile à faire adopter. Pour être adoptée, elle nécessiterait in fine l'approbation des deux tiers des parlementaires des deux chambres (Assemblée nationale et Sénat), réunis en Haute Cour.