L'Italien Sandro Gozi va rejoindre le cabinet d'Edouard Philippe

Cet ancien secrétaire d'Etat italien aux Affaires européennes sera chargé du suivi de la mise en place des nouvelles institutions européennes et des relations avec le Parlement européen.

Une nouvelle recrue au cabinet d'Edouard Philippe. L'ancien secrétaire d'Etat italien aux Affaires européennes Sandro Gozi va prochainement rejoindre le cabinet du Premier ministre à Matignon en tant que chargé de mission, a appris l'AFP dimanche 28 juillet, confirmant une information du Figaro.

Agé de 51 ans, Sandro Gozi avait été élu en 22e position sur la liste de la majorité aux dernières élections européennes. Il fait partie des cinq eurodéputés en France qui prendront leurs fonctions une fois le Brexit consommé et le contingent britannique au Parlement européen parti.

Suivi des institutions européennes

D'ici là, Sandro Gozi sera chargé auprès d'Edouard Philippe du suivi de la mise en place des nouvelles institutions européennes et des relations avec le Parlement européen, "dans le contexte du démarrage d'un nouveau cycle politique au niveau de l'Union européenne", a indiqué Matignon. Cette nomination devrait être officialisée mardi, a précisé une source bruxelloise.

"Très engagé auprès d'Emmanuel Macron depuis 2017, Sandro Gozi, fort de son expérience de la vie politique européenne, pourra contribuer à la mise en place d'institutions européennes à même de répondre aux attentes des citoyens européens dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, le renforcement économique, industriel et social de l'Union européenne, l'amélioration de la protection des frontières et de la sécurité et enfin le rehaussement du poids de l'Europe dans le monde", présice Matignon.