EN IMAGES. Macron à l'Elysée depuis un an : toutes ces fois où ministres et députés ont passé la brosse à reluire

Rappel utile : tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute.

"Manu ? C'est le meilleur !" De Gérard Collomb à Christophe Castaner, de Richard Ferrand à Marlène Schiappa... Le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Elysée il y a un an, le 7 mai 2017, les ministres et députés de la majorité n'ont pas ménagé leurs efforts pour louer l'action et la personnalité du président de la République.

"Intellectuel", "fascinant", "audacieux", "hors normes", "visionnaire", "impressionnant"… Franceinfo a compilé treize fois où les figures de la majorité ont ciré les pompes présidentielles.