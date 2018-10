Remaniement : Emmanuel Macron rentre à Paris vendredi soir et assure faire les choses "dans le bon rythme"

Emmanuel Macron a quitté le sommet de la Francophonie en Arménie et doit être à Paris vendredi soir un peu avant 19 heures. Interrogé sur le remaniement, il assure faire les choses "dans le calme"' et "au bon rythme".

Après son déplacement en Arménie, Emmanuel Macron rentre à Paris vendredi 12 octobre au soir, un peu avant 19 heures, puisqu'il a des "engagements", selon la journaliste de franceinfo sur place. L’Elysée se refuse à préciser la nature de ses engagements.

Des entretiens avec les candidats au remaniement ?

Le chef de l'Etat a donc annulé sa participation à la conférence de presse de clôture du Sommet de la Francophonie. Selon l’entourage du président de la République, il est toutefois peu probable que le remaniement ait lieu dès ce vendredi soir. Il est plausible en revanche qu’il rentre pour voir des candidats.

Dans une interview accordée à Radio France Internationale et France 24, Emmanuel Macron affirme que "les choses avancent" au sujet du remaniement. Et il répète qu’il veut prendre le temps de s’entretenir avec ses futures recrues. "Quand on veut agir avec les gens, on prend le temps de les connaître, de s'assurer qu'on pense la même chose, de bien vérifier tous les éléments. On prend du temps, c'est légitime, a-t-il dit. C'est important, ce sont des engagements et donc il faut faire les choses avec calme, méthode, au bon rythme. Il n'y a aucune rupture. Le gouvernement est au travail, aucun poste n'est vacant."