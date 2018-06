Emmanuel Macron : le virage social attendra

C'était un discours très attendu. Alors que la polémique sur la refonte des aides sociales bat son plein, Emmanuel Macron a clarifié sa politique envers les plus démunis mercredi 13 juin à Montpellier (Hérault) devant les représentants de la Mutualité française. La tonalité reste très libérale. Aucune annonce chiffrée, mais quelques précisions. la réforme des retraites sera votée dans moins d'un an et une loi sur le financement de la dépendance verra le jour avant la fin 2019.

Annonces sociales repoussées à juillet

L'aile gauche de la majorité, tout comme l'opposition de gauche, espérait un virage social de la part du président. Mais il n'en est rien. Comme il l'avait promis pendant sa campagne, Emmanuel Macron a confirmé le remboursement intégral de certaines lunettes, prothèses dentaires et auditives d'ici 2021. Le chef de l'Etat devrait faire d'autres annonces courant juillet lors de la présentation du plan contre la pauvreté.