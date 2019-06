Emmanuel Macron appelle à la mobilisation contre le sida pour sauver "16 millions de vies"

"On est à un moment critique. Parce qu'on ne sait pas si on va avoir l'argent pour les trois prochaines années", a averti le chef de l'Etat vendredi soir.

Le président de la République, Emmanuel Macron, a lancé un appel à la mobilisation internationale dans la lutte contre le sida, avec l'objectif de "sauver 16 millions de vies", au cours d'une apparition aux côtés d'Elton John durant la Fête de la musique à l'Elysée, vendredi 21 juin.

"Le sida existe toujours, frappe toujours et continue d'avancer", a mis en garde le chef de l'Etat, devant quelque 2 000 personnes rassemblées dans la cour de l'Elysée. Il a souhaité que la prochaine conférence triennale du Fonds de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui se réunira le 10 octobre à Lyon, puisse réunir plus de 13 milliards de dollars (11,4 milliards d'euros) pour les trois prochaines années.

"Nous avons donc encore énormément à faire pour continuer à convaincre qu'on doive se protéger, que ce n'est pas une histoire de la génération d'avant mais des jeunes aujourd'hui", a ajouté le président. "Partout dans le monde, le sida, la tuberculose et le paludisme frappent encore des millons de personnes, avec une inégalité écrasante car plus on est pauvre, plus on est touché."

"J'ai besoin de vous"

"C'est simple, on est à un moment critique. Parce qu'on ne sait pas si on va avoir l'argent pour les trois prochaines années", a averti Emmanuel Macron.

J'ai besoin d'une chose : que vous nous rendiez la vie impossible, à nous les dirigeants. J'ai vu la jeunesse le faire avec le climat avec beaucoup d'énergie, en nous rappelant que ce n'était pas assez.Emmanuel Macron

"J'ai besoin de vous pour sauver 16 millions de vies", a insisté Emmanuel Macron, rappelant que le Fonds de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme avait réussi à en sauver 27 millions depuis sa création, en 2002.

"J'ai besoin de cette énergie. J'ai besoin de ces indignations (...) partout dans le monde. Il nous reste 110 jours" pour "faire en sorte que des millions de vies soient sauvées", a poursuivi le chef de l'Etat.