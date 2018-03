Emmanuel Macron à des étudiants indiens : "Ne jamais respecter les règles"

Lors de son déplacement en Inde, Emmanuel Macron a visité la "Bikaner House", un centre culturel de New Delhi, pour rencontrer des étudiants indiens. Le chef d’État souhaite à en attirer plus à venir étudier et travailler en France. En bras de chemise, il s’est exprimé en anglais pour évoquer son parcours et donner des conseils en "leadership".

"Réfléchissez sur le long terme"

Un "leader", selon le président Macron, ce n’est pas "quelqu’un qui décide de tout ou qui fait tout", mais quelqu’un d’inspirant et de mobilisant "grâce à la force de sa vision et sa capacité à s’entourer des bonnes personnes pour l’appliquer". C’est aussi quelqu’un qui réfléchit sur le long terme. En effet, dit-il : "L’essentiel des problèmes auxquels nous sommes aujourd’hui confrontés sont dus au fait que beaucoup de dirigeants et beaucoup de gens, surtout dans les univers politique et économique, pensaient essentiellement sur le court terme."

Parmi les conseils du Président: accepter "de se coucher avec beaucoup de doutes", mais pas de se "lever avec tous ces doutes". Il explique que lui même ne cherche pas de "reconnaissance" de son action chez les autres, mais fonce "dans la direction qui me semble être la bonne". Et de rappeler : "Ne jamais respecter les règles."

Il appuie aussi sur l’importance du collectif : "Vous devez avoir de l’appétit sans tomber dans l’agressivité (…) lorsque vous ne jouez pas la carte du collectif, vous perdez." L’ambition, pas la compétition.