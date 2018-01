Emmanuel Macron a commencé sa visite d'État en Chine

Emmanuel Macron est arrivé ce lundi matin à Xi'an, berceau de la civilisation chinoise. Dans son premier discours, il aborde la lutte contre le réchauffement climatique : "Je proposerai au président Xi Jinping une année franco-chinoise de la transition écologique pour démontrer au monde que Français et Chinois sommes capables de faire que notre planète soit à nouveau grande et belle". Il a ponctué son discours par la traduction en mandarin de son slogan "Make our planet great again".

Un cheval en cadeau

Auparavant, le chef de l'État s'est rendu sur le site de la célèbre armée en terre cuite du premier empereur. Lors de cette visite officielle de trois jours, le président de la République française va offrir à son homologue de Chine un cheval de la garde républicaine, un geste symbolique en réponse à la diplomatie du panda.

Le JT

Les autres sujets du JT