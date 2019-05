Élections européennes : "Ce n'est pas une affaire de partis, mais de nation", assure Raffarin

"Tous les terroristes doivent savoir que la France sait défendre ses otages. C’est très important d'envoyer au monde le fait que la France n’accepte pas de voir ses citoyens pris en otage. Il faut rendre hommage aux deux militaires brillants et courageux" qui ont été tués au Burkina Faso, déclare Jean-Pierre Raffarin lundi 13 mai dans les "4 Vérités".

"Le monde est plus dangereux, parce qu'il y a la déconstruction de l'UE avec le Brexit, parce que les États-Unis ne respectent plus les règles multilatérales. Il y a encore les migrations, le changement climatique, le terrorisme aussi", assure l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac.

"Il ne faut pas opposer souveraineté et coopération internationale. On a besoin des deux. C'est par la coopération qu'on peut lutter contre le terrorisme et le changement climatique", affirme encore celui qui va remettre un rapport à Emmanuel Macron sur le multilatéralisme et le dialogue.

"La crise européenne est majeure"

États-Unis et Chine ne se sont pas mis d'accord sur un traité commercial ce week-end. "La Chine est le moteur de la croissance mondiale. L'intérêt de tous est qu'il y ait un accord", affirme-t-il.

"Je n'ai jamais vu l'UE dans une situation aussi dangereuse. La crise européenne est majeure. Si l'Europe se déconstruit, nous sortons de l'histoire", estime celui qui est membre du parti les Républicains, mais qui soutient la liste LREM.

"Dans six mois, on aura choisi tous les dirigeants de l'UE, terminé le Brexit, défini le nouveau projet européen pour cinq ans. Tous ces jeunes candidats qui se présentent aux élections européennes, c'est très bien, mais le temps qu'ils aient l'expérience européenne les échéances seront passées", justifie Jean-Pierre Raffarin. "J'ai toujours été pro-européen. Ce n'est pas une affaire de partis, mais de nation."