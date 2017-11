DIRECT. Violences faites aux femmes : regardez le discours et les annonces d'Emmanuel Macron

Ce qu'il faut savoir

Cette année, le rendez-vous a une résonnance particulière. Quelques semaines après le scandale Weinstein et les autres affaires de violences sexuelles qui en ont découlé, le président Emmanuel Macron s'exprime, samedi 25 novembre, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Une prise de parole à regarder en direct sur franceinfo.fr.

Un discours devant 200 personnes. Le président de la République doit s'exprimer à 11 heures à l'Elysée devant quelque 200 personnes représentant les associations, les institutions et la classe politique.

Grande cause du quinquennat. Selon l'Agence France Presse, il décrètera l'égalité entre les femmes et les hommes "grande cause du quinquennat" et dévoilera un "plan contre les violences sexistes et sexuelles", engagé pour cinq ans.

Des manifestations prévues partout. Comme chaque année, des rassemblements sont organisés dans toute la France. A Paris, un cortège s'élancera de la place de la République en début d'après-midi vers l'Opéra. En 2016, 123 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire. Soit une tous les trois jours.