VIDEO. Emmanuel Macron fait observer une minute de silence pour les 123 femmes tuées par leur conjoint en 2016

C'est un geste symbolique. Lors de son discours pour la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, Emmanuel Macron a fait observer, samedi 25 novembre, une minute de silence pour les 123 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2016.

Pour répondre à ces violences, "je vous propose ce matin d'opposer le silence vibrant du respect pour Sophie, Anna, Emilie, Fatima, Catherine... Je ne les citerai pas toutes. Elles sont 123 à être décédées en 2016, a-t-il déclaré. Je vous prie d'observer une minute de silence en hommage à ces femmes battues, violées et tuées."

Lors de ce discours, Emmanuel Macron a annoncé qu'il faisait de l'égalité hommes-femmes "la grande cause nationale du quinquennat". "Le budget alloué à la lutte contre les violences faites aux femmes sera augmenté en 2018 et sera à son plus haut niveau", a-t-il ajouté.