DIRECT. Projet Pegasus : Emmanuel Macron réunit un conseil de défense "exceptionnel"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PROJET_PEGASUS

: Forbidden Stories et ses partenaires, dont la cellule investigation de Radio France, ont découvert qu’après l’assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, de nombreux membres de son entourage ont été sélectionnés comme cibles par le logiciel espion de NSO.

: Citée dans la série de révélations, l'Arabie saoudite dément les accusations d'espionnage.

: Vous avez des questions sur les révélations concernant le projet Pegasus ? Nous recevrons à 15 heures dans ce live Jacques Monin, le directeur de la cellule d'investigation de Radio France qui fait partie du consortium de journalistes à avoir enquêté sur NSO, l'entreprise israélienne. Vous pouvez poser dès à présent vos questions et rendez-vous tout à l'heure pour les réponses !

: "Il y a des investigations qui ont été lancées. Le président de la République prend ce sujet très au sérieux et il va tenir ce matin un conseil de défense exceptionnel à l'Elysée dédié à cette affaire et à la question de la cybersécurité dans notre pays."



Selon les informations du service politique de France Télévisions, ce conseil de défense doit se tenir à 9h30.





: .Ces révélations pourraient avoir des conséquences. Pas forcément sur les relations entre la France et le Maroc, sur qui pèse les soupçons de surveillance jusqu'au plus haut sommet de l'Etat français, mais sur la société NSO, créatrice du logiciel Pegasus, et sur Israël, le pays d'origine de l'entreprise. "NSO est devenue un problème politique pour Israël", avance Asma Mhalla.

: "La souveraineté, la surveillance et la répression politique sont devenues un marché."



D'après Asma Mhalla, la surveillance a toujours existé, l'espionnage aussi, y compris entre alliés. Mais elle constate une dérive depuis une vingtaine d'années, l'industrialisation de la surveillance. "Avec le projet Pegasus, on voit l'ampleur de la surveillance politique", assure-t-elle.

: Depuis lundi, les révélations de l'enquête sur la société NSO et son logiciel Pegasus se succèdent. Mais quel est le retentissement de cette affaire ? Réponse avec Asma Mhalla, maître de conférence à Sciences Po Paris et experte des enjeux de surveillance, pour qui "potentiellement, ce projet Pegasus, c'est même pire que les révélations d'Edward Snowden".



: On continue avec Libération qui fait sa une sur l'affaire Pegasus et les révélations sur le ciblage du téléphone d'Emmanuel Macron par les services secret marocains.









Le Figaro aussi se concentre sur l'enquête publiée par Forbidden Stories et ses partenaires. Voici un résumé de cette affaire tentaculaire.















: Bonjour à tous, voici le premier point sur les principaux titres de l'actualité ce jeudi matin:



• Les débats ne sont finalement terminés à minuit. L'examen du projet de loi "relatif à la gestion de la crise sanitaire" à l'Assemblée nationale reprendra à 9 heures. On vous résume dans cet article les échanges de la journée d'hier qui se sont déroulés dans une ambiance à couteaux tirés.



• Les inondations dans le centre de la Chine ont fait au moins 33 morts et huit disparus, selon un nouveau bilan diffusé jeudi par la télévision nationale.



• Des centaines de responsables politiques dans le monde, dont 12 chefs d’État ou de gouvernement, ont été ciblés par le logiciel espion Pegasus. On vous résume cette vaste affaire de cybersurveillance mondiale.



• Des associations de familles de victimes des attentats du 13 novembre 2015 ont décidé de porter plainte contre X à la suite l'utilisation de photos de leurs proches pour une campagne pro-Eric Zemmour sur les réseaux sociaux.