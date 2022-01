DIRECT. Emmanuel Macron veut "doubler les policiers sur le terrain d'ici à 2030"

Ce qu'il faut savoir

"Doubler les policiers sur le terrain d'ici à 2030". C'est l'une des annonces faites, lundi 10 janvier, par Emmanuel Macron à l'occasion d'un déplacement à Nice (Alpes-Maritimes). Il s'est exprimé après avoir posé dans la matinée la première pierre du futur "hôtel des polices" qui doit réunir les polices nationale et municipale dans un commissariat doté de technologies de pointe. Suivez notre direct.

Emmanuel Macron "dessinera les contours" de la loi de programmation et d'orientation pour la sécurité intérieure (Lopsi) pour les années 2022-27, qu'il avait évoquée en clôture du Beauvau de la sécurité. Accompagné du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et de la secrétaire d'Etat Marlène Schiappa, il s'exprimera aussi sur les "problématiques" sécuritaires comme la lutte contre la délinquance, les féminicides et la cybersécurité.

Un déplacement boudé par Eric Ciotti. Le député LR des Alpes-Maritimes et lieutenant de Valérie Pécresse organisera une "contre-programmation" à la maison d'arrêt de Nice dans la matinée, a précisé son entourage.

Le président attendu dans la vallée de La Roya. Emmanuel Macron passera ensuite l'après-midi dans la zone qui avait été dévastée par la tempête Alex, en octobre 2020. Dans le village de Tende, il fera un état des lieux des chantiers de reconstruction avec les élus des communes touchées ainsi qu'avec des habitants, selon l'Elysée. L'enveloppe globale des aides publiques s'élève à 572 millions d'euros.