DIRECT. Défense : suivez le discours d'Emmanuel Macron sur la nouvelle revue stratégique de la France

#MIDTERMS2022 Il est possible qu'un second tour soit nécessaire pour départager les candidats à la sénatoriale dans l'Etat de Géorgie. Le démocrate Raphael Warnock et le républicain Herschel Walker sont au coude-à-coude, et pour l'instant aucun des deux ne réunit 50% des voix (à 95% des bulletins dépouillés), rapporte le New York Times*. Si cette condition n'est pas remplie, il y aura un second tour le 6 décembre prochain.