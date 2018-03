Démission du maire de Sevran : Stéphane Gatignon attendait qu'Emmanuel Macron "casse les murs"

L'emblématique maire écologiste de Sevran en Seine-Saint-Denis a annoncé sa démission mardi dans la presse, puis devant les élus de la ville. Il l'explique par l'insuffisance des politiques publiques en banlieue, selon

"Je voulais simplement vous indiquer ce soir que c'était le dernier conseil municipal que je présiderai." Stéphane Gatignon a jeté l'éponge : l'emblématique maire écologiste de Sevran en Seine-Saint-Denis a annoncé sa démission mardi 27 mars dans la presse puis devant les élus de la ville. Élu depuis 2001, il avait notamment mené une grève de la faim en 2012 pour obtenir des aides de l'État et réclamé des "casques bleus" pour rétablir l'ordre dans sa ville.

Stéphane Gatignon a expliqué sa démission par l'insuffisance des politiques publiques en banlieue : "On sent que le gouvernement ne sait pas trop quoi faire, déclare-t-il au micro de Sébastien Sabiron, notre confrère à France Inter, qu'il y a une incompréhension avec le terrain, on attend des choses d'ouverture, qu'il casse les murs, ce qu'on attendait un peu avec Macron, une ouverture." "Qu'il essaie, poursuit Stéphane Gatignon, de comprendre ce que sont ces territoires périphériques. Quand vous avez 25% de la population qui a moins de 15 ans, c'est ici que cela se passe."

Stéphane Gatignon restera conseiller municipal : il place désormais ses espoirs dans le rapport de Jean-Louis Borloo sur la relance de la politique de la Ville qui doit être présenté dans quinze jours.