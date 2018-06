Canada : Emmanuel Macron s'est entretenu avec Justin Trudeau

Emmanuel Macron est arrivé mercredi 6 juin à Ottawa au Canada, où il s'est entretenu avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Objectif : organiser la riposte face à Donald Trump qui vient d'imposer des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium, contre les Canadiens et les Européens. "Toujours aussi complices comme on l'avait vu l'année dernière en Sicile, les deux hommes sentent bien qu'il va falloir durcir le ton à la veille du G7, contre Donald Trump", rapporte la journaliste de France 2 Valérie Astruc. "On va en effet parler des sujets bilatéraux qui sont riches, nombreux. Et évidemment la préparation de ce G7 qui intervient à un moment critique", a déclaré Emmanuel Macron accompagné du Premier ministre canadien.

"La guerre commerciale lancée par Donald Trump est jugée illégale par Emmanuel Macron, inacceptable par Justin Trudeau, et les Européens, comme les Canadiens, ont annoncé des contre-mesures pour pénaliser les produits américains. Les deux hommes vont tenir aujourd'hui une conférence de presse et ils devraient appeler Donald Trump à calmer le jeu", conclut Valérie Astruc en direct d'Ottawa.

