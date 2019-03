Xi Jinping en France : quel programme pour le président chinois ?

Le président chinois est en visite en France dimanche 24 mars. Xi Jinping est arrivé à Nice (Alpes-Maritimes). Dimanche soir, il dîne avec le président Emmanuel Macron et les deux hommes ne risquent pas de manquer de sujets de conversation. "C'est un dîner animé qui se tient en ce moment même. Il y a un peu plus d'une heure, Emmanuel et Brigitte Macron ont accueilli Xi Jinping, le président chinois, et son épouse sur le parvis de la villa Kérylos", rapporte en direct de Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes) la journaliste Audrey Richier.

Une grande rencontre européenne organisée mardi

La villa est un monument national aux allures de demeure antique. "Un dîner d'accueil en quelque sorte puisque le président chinois a entamé en fin de matinée une visite d'état de trois jours en France. Une visite qui a commencé à Nice et ce n'est pas un hasard puisque la capitale de la Côte d'Azur a établi plusieurs partenariats économiques, touristiques et culturels avec la Chine", détaille la journaliste. Xi Jinping rejoindra lundi Paris, avant une grande rencontre européenne organisée mardi au palais de l'Élysée, avec Angela Merkel, la chancelière allemande, et Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne.