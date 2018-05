Brégançon, un fort présidentiel

L'entrée de la résidence présidentielle du fort de Brégançon (Var) ne se situe qu'à quelques dizaines de mètres d'une plage particulièrement fréquentée, ce samedi 12 mai, par les plagistes en quête de vagues et de soleil. Seul le passage du convoi dans lequel se trouvaient le président de la République et sa femme a permis à ceux qui étaient venus pour l'occasion d'apercevoir la voiture transportant Emmanuel Macron et sa femme Brigitte. "Bien sûr que je suis déçu", explique d'ailleurs un homme muni d'un appareil photo qui attendait ce moment avec impatience.

Deux visiteurs chanceux

Les seuls à avoir eu la chance de croiser le couple présidentiel sont ce couple de militants varois de la République en marche, qui ont fini, après quatre heures d'attente, par être reçus par le chef de l'Etat. Une rencontre qui a fait forte impression sur ces deux "marcheurs", qui avaient travaillé sur la campagne présidentielle du candidat Macron.

