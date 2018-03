Après deux mois de baisse, la popularité d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe repart à la hausse

La cote de popularité du président de la République et du Premier ministre gagne deux points avec 45% de jugements positifs contre 54% de négatifs, selon le baromètre politique Odoxa publié mercredi.

Après deux mois de baisse, la popularité de l’exécutif repart à la hausse pour la première fois depuis novembre, selon les résultats du baromètre politique Odoxa pour France Inter, L'Express et la presse régionale publié mercredi 28 mars. Alors que s’annoncent plusieurs conflits sociaux, le président Emmanuel Macron et le Premier ministre Edouard Philippe gagnent, tous les deux, deux points en mars avec 45% de jugements positifs contre 54% de négatifs.

Toujours d'après le sondage, Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, demeure la personnalité politique préférée des Français : 35% des participants déclarent le soutenir ou avoir de la sympathie pour lui. Ces résultats sont positifs malgré un article du journal Ebdo, publié le 9 février, faisant état d'une plainte pour viol déposée en 2008 contre l'écologiste. Les faits étant prescrits, la plainte avait été classée sans suite.

D'autres personnalités voient leur cote baisser

Derrière Nicolas Hulot, on retrouve Alain Juppé avec 33% (-1 point) et Jean-Luc Mélenchon (27%). Le leader de la France insoumise est en baisse de trois points et ne profite pas du contexte de contestation sociale pour rebondir dans l’opinion. Toutefois, Jean-Luc Mélenchon reste la personnalité préférée des sympathisants de gauche (avec 65% de cote d’adhésion, il devance de 16 points Benoît Hamon).

De son côté, Nicolas Sarkozy pâtit de sa garde à vue et de sa mise en examen dans l'affaire des soupçons de financement de sa campagne par la Libye. L’ex-président recule de trois points en mars avec une cote d’adhésion de 25%, mais il demeure largement soutenu par "le peuple de droite." Il bénéficie de 78% de cote d’adhésion auprès des sympathisants LR-UDI. Nicolas Sarkozy gagne même deux points par rapport à février et bat ainsi tous ses concurrents à droite, notamment le nouveau patron du parti Les Républicains, Laurent Wauquiez.