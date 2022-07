A l'Elysée, la longue poignée de mains entre Emmanuel Macron et Mohammed Ben Salmane, au cœur d'une rencontre controversée

Le chef de l'Etat a reçu le prince héritier saoudien à dîner à l'Elysée, jeudi soir, alors que l'opposition de gauche et plusieurs ONG ont dénoncé cette rencontre.

C'est une réception qui a créé la polémique. Le président Emmanuel Macron a accueilli jeudi 28 juillet d'une longue poignée de main le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salmane, invité pour un dîner de travail au palais de l'Elysée à Paris. Le chef de l'Etat a chaleureusement salué son hôte, vêtu de la tenue traditionnelle saoudienne. C'est sa première visite en Europe depuis l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, un acte dont les services de renseignement américains estiment que le prince héritier saoudien est responsable.



L'arrivée à l'Elysée de Mohammed ben Salmane, dont c'est la première visite en Europe depuis l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi au consulat d'Arabie saoudite en Turquie il y a moins de quatre ans.



La rencontre entre Emmanuel Macron et Mohammed Ben Salmane signe un peu plus la "réhabilitation" du dirigeant de facto du royaume, moins de deux semaines après la visite du président américain Joe Biden en Arabie saoudite. Cette rencontre a consacré le retour du prince héritier, surnommé "MBS", sur la scène internationale, dans un contexte de guerre en Ukraine et de flambée des prix de l'énergie.

Une plainte contre "MBS", l'Elysée assume ce dîner

En réponse à la colère des défenseurs des droits humains, et alors que deux ONG ont porté plainte contre "MBS", la présidence française a affirmé qu'Emmanuel Macron aborderait la "question des droits de l'Homme comme il fait à chaque fois avec Mohammed Ben Salmane".

L'Elysée affirme que ce dîner était nécessaire, au regard de l'envolée des prix de l'énergie, de la crise alimentaire au Moyen-Orient et des inquiétudes liées au programme nucléaire iranien. "Si on veut se confronter, s'attaquer aux conséquences de ces crises d'une part et peser dans la région au profit de tous, le seul moyen c'est de parler avec tous les principaux acteurs", a fait savoir la présidence.