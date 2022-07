Visite de Mohammed Ben Salmane : l'Élysée assume la venue du prince héritier d'Arabie Saoudite

Mohammed Ben Salmane est visé pour complicité de torture et de disparition forcée par deux ONG, qui ont porté plainte, dans l'affaire de l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Valérie Astruc est en duplex devant l'Élysée.

Sa venue divise la classe politique française. Mohammed Ben Salmane, le prince héritier d'Arabie Saoudite a dîné avec Emmanuel Macron jeudi 28 juillet. "L'Élysée martèle que cette visite est une nécessité", renseigne Valérie Astruc, présente sur place. Le chef d'Etat français veut convaincre son homologue saoudien d'"ouvrir les vannes du pétrole" mais aussi de "rejoindre le camp anti-Russe" alors que l'Arabie Saoudite n'a toujours pas pris parti dans le conflit ukrainien.

La question des droits de l’Homme mise sur la table

L'Élysée rappelle également que le Président Macron a toujours été clair sur les droits de l'Homme en Arabie Saoudite et abordera le sujet avec Mohammed Ben Salmane. "Le gouvernement fait le pari que l'opinion sera plus sensible aux prix à la pompe que l'émoi suscité par cet assassinat brutal qui remonte à deux ans", conclut la journaliste de France Télévisions