Élections européennes : la bataille du vote des seniors est lancée

À l'approche des élections européennes du 9 juin, le Rassemblement national, principal favori pour cette élection, s'imposerait notamment chez les seniors.

Ce sont les électeurs qui se déplacent le plus aux urnes : les seniors. Les prochaines élections européennes vont se jouer en grande partie sur leurs votes le 9 juin prochain. Plus encore dans un contexte de désintérêt des Français pour la campagne et donc de risque d'abstention record. Non seulement les seniors sont de plus en plus nombreux, mais ils votent davantage. Les plus de 65 ans constituent donc un électorat scruté de près par l’ensemble des forces politiques.

Le RN en progression

Et le vote pour le Rassemblement national progresse chez les 65 ans et plus. Le RN talonne désormais Renaissance dans les intentions de vote pour les européennes. En tête dans les intentions de vote pour les Européennes du 9 juin prochain, la liste du président du Rassemblement national, Jordan Bardella, séduit 26 % des plus de 65 ans, soit un bond de sept points par rapport au précédent scrutin, en 2019.