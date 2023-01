Projet de loi énergies renouvelables : les députés écologistes s'abstiendront lors du vote solennel à l'Assemblée

Le groupe Europe Écologie-Les Verts préfère s'abstenir plutôt que voter contre le texte jugé insuffisant. Car ils espèrent poursuivre le dialogue et obtenir un meilleur compromis.

Les députés écologistes s'abstiendront, mardi 10 janvier, lors du vote solennel du projet de loi énergies renouvelables à l'Assemblée nationale, a indiqué jeudi 4 janvier à franceinfo Charles Fournier, leur chef de file sur ce texte.

Comme l'eurodéputé Yannick Jadot, il estime que "le texte qui sort des travaux du Sénat puis de l'Assemblée nationale n'est pas un bon texte". Charles Fournier ajoute que "c'est un texte qui manque d'ambition, qui ne fixe pas d'ambition, qui ne dit pas les moyens à mobiliser pour réussir cette accélération des énergies renouvelables et nous ne pouvions pas voter pour".

EELV "ne souhaite pas bloquer ce texte"

"Nous sommes favorables aux énergies renouvelables, et le petit pas proposé par le gouvernement, nous voulions le rendre possible", explique Charles Fournier. "Cette abstention, c'est une abstention pour ne pas bloquer, mais aussi pour interpeller la commission mixte paritaire (CMP) qui se réunira à la suite, pour dire : si les lignes bougent dans le bon sens, alors notre vote pourra évoluer, et là je parle de notre vote définitif ", assure-t-il. Lors de cette CMP, "les sénateurs et les députés vont rechercher un compromis sur ce texte", rappelle-t-il. Le vote des écologistes "pourrait évoluer vers le 'pour' si le texte est amélioré, mais si le texte est dégradé (…) ça pourrait nous conduire aussi à nous opposer à ce texte".