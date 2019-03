Pascal Canfin sur la liste LREM : "C'est un peu paradoxal de rejoindre si tard cette liste" estime Karima Delli (EELV)

La députée européenne Karima Delli ne comprend pas pourquoi Pascal Canfin rejoint La République en marche alors que le parti essuie justement des départs, après "des renoncements" dans le domaine de l'écologie.

Pascal Canfin quitte le WWF France pour rejoindre la liste LREM aux Européennes. "C'est un peu paradoxal de rejoindre si tard cette liste, au moment où certains quittent En marche pour des renoncements ou des reniements du gouvernement sur l'écologie", a réagi mardi 26 mars sur franceinfo Karima Delli, députée européenne et sixième sur la liste EELV.

"Il faut un collectif fort"

"Il faut un groupe écolo fort au Parlement européen et Nicolas Hulot a montré que seul, même sur une liste, c'est très difficile. Il faut un collectif fort, nombreux et pas juste une personnalité." Karima Delli "connaît la valeur de Pascal Canfin et ce qui compte c'est qu'il rejoigne le combat dans le prochain mandat. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il nous suive au sein du Parlement européen parce qu'il va être dans un groupe, notamment les libéraux, qui ne sont pas sur la même ligne, notamment sur l'écologie."

Pascal Canfin va devoir comprendre "qu'il n'y a pas d'écologie avec des compromis. Il n'y a pas de demi-mesure."