Discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne : "L'écologie est la grande sacrifiée", se désole Marie Toussaint

"L'écologie est la grande sacrifiée du discours de ce président qui appelle, à mots à peine couverts, à un affaiblissement des normes sociales et environnementales pour pallier un supposé décrochage économique", se désole sur franceinfo jeudi 25 avril, Marie Toussaint, tête de liste EELV aux élections européennes, en réaction au discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe à La Sorbonne.

Pour Marie Toussaint, ce "supposé décrochage économique" est "intervenu avant le pacte vert, intervient depuis plusieurs années déjà et n'est en rien dû aux normes sociales et environnementales". Pour l'écologiste, le "nouveau paradigme de croissance et de prospérité" proposé par Emmanuel Macron "ne tient pas compte d'une réalité qui est la finitude de la planète et le dérèglement climatique". Selon elle, ce thème est "vraiment l'enjeu des élections européennes à venir". Marie Toussaint pose donc une question : "Est-ce qu'on affaiblit le pacte vert en cédant aux sirènes du populisme ou est-ce qu'on fait de l'éco-réalisme en regardant la réalité environnementale en face ?"

"L'exact inverse" de ce que les écologistes demandent

Marie Toussaint rappelle que parmi les propositions des écologistes il y a le fait que "la politique de la BCE soit indexée sur plusieurs priorités : l'inflation, le plein-emploi et la décarbonation et la transition écologique". Or, elle affirme que "ce n'est pas ce qu'a dit le président de la République" : "Il a dit, poursuit-elle, 'D'abord la recherche de la croissance et peut-être ensuite pourquoi pas le dérèglement climatique'". Marie Toussaint critique "la façon dont Emmanuel Macron aborde ces enjeux". Le fait de dire "qu'il faut sacrifier les ambitions sociales et environnementales au nom de la recherche de la croissance" est "l'exact inverse" de ce que les écologistes demandent.

En conclusion, la candidate aux élections européennes estime que le discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne était "bien sûr un discours de campagne à un double niveau parce qu'il y a les élections européennes du 9 juin et puis juste après, dans la foulée, la mise en place de la Commission européenne dans laquelle Emmanuel Macron essaye de défendre une place importante pour la France". Elle affirme enfin que cette prise de parole "ne fait pas de l'ombre" aux écologistes pour les européennes parce que le projet du chef de l'Etat et le leur "sont deux projets différents".