DIRECT. Affaire Dupond-Moretti : le garde des Sceaux "reste à sa tâche", assure Gabriel Attal

Ce qu'il faut savoir

Le garde des Sceaux, qui se dirige vers un procès pour prise illégale d'intérêts, doit-il démissionner comme certains le réclament ? Eric Dupond-Moretti "reste à sa tâche et est pleinement mobilisé", a jugé mardi 4 octobre sur LCI Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics. Suivez notre direct.

Eric Dupond-Moretti vers un procès. La Cour de justice de la République (CJR) a ordonné lundi un procès pour le garde des Sceaux, accusé d'avoir profité de sa fonction pour régler des comptes avec des magistrats auxquels il s'était opposé quand il était avocat.

Julien Bayou conteste les accusations qui le visent. "Il n'y a pas d'affaire Bayou. Il n'y a pas d’accusation", a réagi mardi dans un entretien au Monde le député Europe Ecologie-Les Verts à propos des accusations de violences psychologiques envers son ex-compagne. Il a également jugé que Sandrine Rousseau, qui a révélé l'affaire dans les médias, "est allée trop loin".

Alexis Kohler mis en examen. Le secrétaire général de l'Elysée a été mis en examen le 23 septembre pour prise illégale d'intérêts dans l'enquête sur ses liens avec l'armateur MSC. Le bras droit d'Emmanuel Macron reste malgré tout en poste.

Olivier Faure appelle à la démission de Kohler et Dupond-Moretti. "Pour préserver toute forme d’équité et que la justice puisse passer, il est logique que dans un premier temps" le secrétaire général de l’Élysée, Alexis Kohler, et le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, "démissionnent", a jugé mardi sur franceinfo le premier secrétaire du Parti socialiste. "Visiblement, le temps de la République exemplaire est révolu", a-t-il par ailleurs regretté.