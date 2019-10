Carburant : la France réclame une taxe carbone européenne pour les avions et les bateaux

Le carburant des avions et des bateaux pourrait bientôt être taxé au niveau européen. "Il est aberrant que des objectifs d'émissions de carbone aient été fixés pour nos voitures personnelles et pas pour les avions ou pour les bateaux. Nous proposons donc de travailler à une taxation européenne du carburant des avions et des bateaux", a indiqué le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, mardi 15 octobre. Une piste déjà envisagée par une étude commandée par Bruxelles. Même l'opposition se dit favorable à la mesure.

Une fiscalité déjà trop lourde pour les compagnies aériennes

De son côté, l'Union nationale des compagnies aériennes françaises (UNCF) dénonce une fiscalité déjà trop lourde. Selon Air France, sur un billet Paris-Nice à 90 €, 53% seraient des taxes et des redevances. Le secteur assure en plus être déjà fragilisé après plusieurs faillites. Il redoute également que l'industrie européenne se retrouve pénalisée par rapport au reste du monde.

