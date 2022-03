Alain Krivine, figure de l'extrême gauche et fondateur de la Ligue communiste révolutionnaire, est mort à l'âge de 80 ans

Alain Krivine, ancien leader de la Ligue communiste révolutionnaire (LCR) et figure de l'extrême gauche française, est mort à l'âge de 80 ans, a annoncé son épouse samedi 12 mars. Il avait été candidat à l'élection présidentielle en 1969 et 1974, puis avait exercé un mandat au Parlement européen entre 1999 et 2004. Après la dissolution de la LCR en 2009, Alain Krivine avait participé à la création du Nouveau Parti anticapitaliste (NPA).