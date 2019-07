Justice : Bernard Tapie va-t-il récupérer 170 millions d'euros ?

C'est l'une des conséquences de la relaxe de Bernard Tapie : une partie de son patrimoine, qui avait été saisi par les juges en 2013 lors de sa mise en examen, ne l'est plus. Sa villa à Saint-Tropez (Var), évaluée à 48 millions d'euros, mais aussi des assurances-vie pour plus de 20 millions d'euros, ainsi que des comptes bancaires pour plus de 10 millions d'euros vont être restitués à l'homme d'affaires, qui va récupérer plus de 170 millions d'euros.

L'argent pourrait servir à éviter la liquidation de certaines sociétés

Pour autant, cette somme servira-t-elle à Bernard Tapie à rembourser une partie des 403 millions d'euros qu'il doit rembourser ? Pour l'avocat qui gère le passif du Crédit lyonnais, cela est peu probable. "Cela ne changera pas grand-chose. Les biens ont été saisis à partir de sociétés qui sont en liquidation. Ce n'est donc pas lui qui va récupérer les biens", explique Me Jean-Pierre Martel, avocat du consortium de réalisation. Avant de rembourser la dette, les biens récupérés pourraient être utilisés pour sauver les sociétés de Bernard Tapie de la liquidation judiciaire, comme l'indiquent ses avocats.

