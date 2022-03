Document franceinfo Obsèques d’Yvan Colonna : franceinfo a pu vérifier le lieu, la date et l’heure d'une vidéo de CRS chantant "La Marseillaise"

Franceinfo a pu vérifier lundi 28 mars le lieu, la date et l'heure de l'enregistrement d'une vidéo montrant des CRS chanter La Marseillaise dans la caserne de Furiani, en Haute-Corse, vendredi 25 mars vers 15 heures, au moment où les obsèques d'Yvan Colonna commençaient à Cargèse, en Corse-du-Sud. Un journaliste de franceinfo présent en Corse a pu vérifier ces éléments concernant l'une des trois vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, montrant des hommes en civil regroupés devant des bâtiments et semblant chanter l'hymne national français.



Le journaliste de franceinfo s'est rendu juste à côté de ce cantonnement de Furiani et a rencontré une personne qui a filmé la scène. Il a pu consulter les données d'enregistrement de la vidéo que les smartphones accolent à chaque photo ou vidéo. Selon les données qui s'affichent, la vidéo a bien été enregistrée le 25 mars 2022 à 14h59, seulement quelques secondes avant 15 heures. On voit et on entend distinctement ces hommes chanter dans la caserne de CRS. Une autre vidéo montre ces mêmes hommes chanter la comptine Alouette, gentille alouette.

Prouver que ce n'était pas un "fake"

La personne qui a filmé travaille à proximité du cantonnement. Elle explique être "apolitique" mais avoir "mal" vécu la scène, car les Corses ont une forte culture du "respect des morts" : "Je trouve inadmissible qu'on se mette à chanter La Marseillaise au moment précis où commence la cérémonie religieuse. Quoi qu'ait fait [Yvan Colonna], il doit être respecté."

Elle a diffusé sa vidéo seulement après la publication d'une première qui montre la même scène mais sous un autre angle, depuis le bâtiment d'en face. Cette première vidéo a notamment été relayée par la sœur d'Yvan Colonna et a été vue plusieurs milliers de fois. Mais des internautes ont dit qu'il s'agissait d'un "fake". C'est ce qui l'a motivée à partager sa propre vidéo. "Je n'ai pas voulu la diffuser à la base, parce que je me suis dit que si ça met le feu aux poudres et qu'après il y a des blessés ou des morts, je n'ai pas envie de prendre cette responsabilité", explique-t-elle à franceinfo.

"J'ai tellement lu partout que c'était faux qu'il fallait absolument que je témoigne parce que c'était très très choquant." L'auteur d'une des vidéos de CRS à Furiani à franceinfo

"Je ne cautionne pas la violence, poursuit cette personne. Je ne cautionne pas le fait que les manifestants aient brûlé le drapeau français, de la même façon que je ne cautionne pas du tout le fait que les CRS aient chanté La Marseillaise au début de l'enterrement. Je vis ce qu'ils ont fait comme une provocation. L'heure est à l'apaisement. On souhaite que les choses s'apaisent, ce n'était pas intelligent de faire ça."

Aucun lien avec Yvan Colonna, selon des sources policières

La personne rencontrée par franceinfo dit ne pas avoir entendu les CRS prononcer le nom d'Yvan Colonna ni dire la phrase "Ils l'ont eu !", relayée sur les réseaux sociaux par la sœur de l'indépendantiste mais qui n'est audible dans aucune des trois vidéos. "Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas dit, commente-t-elle. Il y avait des gens qui criaient, leur demandaient de s'arrêter et certains, ça les faisait rigoler." Elle assure aussi ne jamais avoir entendu les CRS chanter auparavant, alors qu'elle travaille au même endroit depuis des années.



Franceinfo a pu contacter un autre témoin, qui affirme que les CRS ont précisément commencé à chanter aux alentours de 15 heures, horaire du début des obsèques. Une source syndicale dément cette information auprès de franceinfo. Selon elle, les CRS ont chanté ce jour-là de 13h30 à 15h30. Cette source syndicale a montré à franceinfo une vidéo tournée par l'un des CRS, depuis le cantonnement. Elle montre plusieurs policiers attablés, en train de manger dans le calme. Quelques-uns sont en train de chanter. La vingtaine de CRS présents à ce moment-là ne sont donc pas en train de chanter, seulement une poignée.

Franceinfo a pu se faire confirmer de sources policières qu'un barbecue avait été organisé dans ce cantonnement de CRS vendredi, mais ces sources assurent que cela n'avait aucun rapport avec les obsèques d'Yvan Colonna. Une autre source syndicale assure que, pour les CRS, il est de coutume d'organiser des "repas de corps" lors des jours non-travaillés, pendant leurs missions. Ceux-ci peuvent être accompagnés de chants, dont La Marseillaise. Malgré la concomitance entre ce chant et l'heure des obsèques d'Yvan Colonna, rien ne prouve donc que les CRS aient voulu chanter La Marseillaise pour fêter les funérailles du nationaliste corse, assassin du préfet Claude Erignac, mort après une violente agression par un codétenu. Contacté, le ministre de l'Intérieur n'a pas souhaité communiquer à ce sujet.