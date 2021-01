Patrick Balkany placé en garde à vue dans le cadre d'une nouvelle affaire judiciaire

Nouveaux ennuis judiciaires pour la famille Balkany. Patrick Balkany a été placé en garde à vue mercredi dans une affaire de détournement de biens d'un dépôt public, d'abus de biens sociaux et de prise illégale d'intérêts, pour laquelle plusieurs membres de son entourage sont également entendus, a indiqué jeudi 7 janvier le parquet de Nanterre à l'AFP.

Placé en garde à vue mercredi dans la matinée, l'ancien maire de Levallois-Perret a été remis en liberté dans la soirée mais il n'est pas exclu qu'il soit de nouveau convoqué devant le juge instructeur, a précisé une source proche de l'affaire, confirmant une information de L'Obs. L'ancien élu est visé dans une affaire de "détournement de biens d'un dépôt public". Entre 2008 et 2015, un local situé à Levallois-Perret et n'étant pas censé être exploité a été loué à diverses sociétés, a précisé le parquet de Nanterre à l'AFP.

Sa fille placée en garde à vue

La fille de Patrick Balkany, à qui appartenaient des entreprises ayant bénéficié de ce local, est également visée par la procédure et a été placée en garde à vue. Le gendre de l'ancien maire tout comme son directeur de cabinet ont eux aussi été placés en garde à vue, ainsi que d'autres personnes, selon le parquet. Les gardes à vue se poursuivaient jeudi dans la soirée.

L'enquête a été confiée à l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), a encore déclaré le parquet de Nanterre. Les époux Balkany ont été condamnés en appel en mars pour fraude fiscale et en mai pour blanchiment. Ils ont formé un pourvoi en cassation contre cette dernière condamnation. En juillet dernier, l'ex-maire de Levallois-Perret a été mis en examen, soupçonné d'avoir utilisé des agents municipaux à des fins personnelles alors qu'il était maire.