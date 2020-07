Affaire des chauffeurs : Patrick Balkany mis en examen pour détournement de fonds publics

L'ancien maire de Levallois-Perret est soupçonné d'avoir utilisé des employés de la commune comme chauffeurs privés, notamment lors de vacances aux Antilles.

L'ancien maire de Levallois-Perret Patrick Balkany a de nouveau été mis en examen pour détournement de fonds publics, a appris ce vendredi franceinfo de source judiciaire, confirmant une information du journal Le Parisien. Cela concerne l'emploi de quatre salariés de la mairie de la commune qu'il dirigeait dans les Hauts-de-Seine - trois policiers municipaux et un agent contractuel - qui lui servaient de chauffeur pendant son mandat.

L'affaire a débuté en 2012 quand le parquet de Nanterre a reçu une lettre anonyme dénonçant des dérives dans le fonctionnement de la police municipale de Levallois-Perret. Une instruction a été ouverte un an et demi plus tard.

Des policiers utilisés comme chauffeurs privés

En 2013, après des perquisitions de la PJ à l'hôtel de ville, Patrick Bakany s'était justifié sur Facebook en affirmant qu'un "policier municipal est, en toute légalité et conformité administrative, détaché au cabinet du maire pour assurer les fonctions de chauffeur de sécurité". Alors que l'ancien maire était accusé d'avoir utiliser deux policiers comme chauffeurs privés notamment lors de vacances aux Antilles, il a assuré avoir invité "sur [ses] deniers personnels" un policier.



Patrick Balkany et son épouse et ancienne adjointe Isabelle Balkany ont récemment eu affaire à la justice puisqu'ils ont été condamnés en appel en mars pour fraude fiscale et pour blanchiment d'argent en mai dernier. Ils ont formé un pourvoi en cassation contre cette deuxième condamnation.