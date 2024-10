Sport : 10ème édition du Vendée Globe, du 10 novembre 2024 au 7 mars 2025, au départ des Sables-d'Olonne

Les skippers partent des Sables-d'Olonne en Vendée, parcourent environ 45 000 kilomètres autour du globe en contournant les trois caps mythiques (Bonne Espérance, Leeuwin et enfin le cap Horn) pour revenir aux Sables d’Olonne. La course a acquis une renommée internationale, attirant des skippers du monde entier. Au-delà de la compétition, c’est avant tout une incroyable aventure humaine.

Le Vendée Globe : solitaire, sans escale et sans assistance

Le Vendée Globe est aujourd'hui reconnu comme la plus grande course à la voile autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance. Inspiré du Golden Globe de 1968, qui initia la première circumnavigation en solitaire par les trois grands caps (Bonne Espérance, Leeuwin et Horn), cet événement a repoussé les limites de la navigation. Sur les neuf marins de la première édition du Golden Globe, un seul, Robin Knox-Johnston, parvint à boucler son tour après 313 jours de mer, atteignant Falmouth en avril 1969.

En 1989, vingt ans après cette première aventure, Philippe Jeantot, double vainqueur du BOC Challenge (course avec escales), eut l'idée de lancer une compétition similaire, mais sans escale. C'est ainsi que naquit le Vendée Globe. Treize navigateurs s'élancèrent le 26 novembre 1989 pour cette première édition, qui dura plus de trois mois. Parmi eux, seuls sept réussirent à revenir aux Sables d'Olonne, marquant l'histoire de cette compétition d'endurance unique.

Un parcours de 45 000 kilomètres

Le parcours théorique du Vendée Globe s'étend sur 45 000 kilomètres, soit 24 300 milles nautiques. Cette distance autour du globe a été franchie en un temps record de 74 jours et 3 heures lors de la huitième édition de la course, en 2016-2017. Ce périple mondial fait vivre aux marins un véritable voyage climatique : ils descendent l'Atlantique, traversent les océans Indien et Pacifique, puis remontent l'Atlantique. La course commence aux Sables d'Olonne à l'automne, les conduit dans les mers du Sud en plein été austral, pour un retour en Vendée en plein hiver.

Participez aux ateliers radio franceinfo au Village du Vendée Globe

Du samedi 19 octobre au vendredi 25 octobre et du samedi 2 au jeudi 7 novembre, franceinfo s'installe au Village du Vendée Globe, aux Sables d'Olonne, afin d'y animer des ateliers radio.

Qu'est-ce que les ateliers radio ?

Encadrés par des professionnels de l’antenne, les participants s’immergent dans le monde de la radio et de l’information. Pendant près d’une heure, devenez journaliste, intervieweur, technicien. Entrez en studio, "attention, antenne dans 10 secondes !”. Au programme : lancement de sujets et de reportages, réalisation d’interviews, présentation de la météo, tandis que d’autres assurent la technique derrière la console pour gérer les ouvertures micros, les jingles et les promotions d’antenne. Repartez avec un enregistrement de votre première expérience journalistique ! Un atelier dure 45 minutes (30 minutes de préparation en salle de rédaction, 10 minutes de journal dans les conditions du direct et 5 min de débriefing).

Inscription sur place.

Plus d'informations sur vendeeglobe.org