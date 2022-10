Exposition : Niki de Saint-Phalle, l'artiste franco-américaine exposée aux Abattoirs, Musée - Frac Occitanie de Toulouse

Tentez de remporter deux entrées !

Présentation

Les Abattoirs de Toulouse présentent une exposition dédiée à l'artiste franco-américaine Niki de Saint Phalle (1930-2002) qui se tiendra du 7 octobre 2022 au 5 mars 2023. Pour la première fois, cette exposition se consacrera aux années 1980 et 1990 de l’artiste et rassemblera près de deux cents œuvres ainsi que des photographies et archives.

Niki de Saint Phalle, Tree of Liberty (Queen Califia), 2001, polyester peint, feuille d’or, 48x50x54cm (© 2022 Niki Charitable Art Foundation / Adagp, Paris)

Biographie de l'artiste

Catherine Marie-Agnès Fal de Saint Phalle, dite Niki de Saint Phalle, est née à Neuilly-sur-Seine le 29 octobre 1930 (elle décède en 2002 aux États-Unis). Issue d’une grande famille franco-américaine d’aristocrates, elle passe les premières années de sa vie dans les châteaux familiaux français, entourée de tableaux à la gloire des exploits (souvent militaires) des hommes de sa lignée. Dès son plus jeune âge, elle rejette les stéréotypes et les contraintes de genre. Elle en fait un combat, une force, tout au long de sa vie et de sa carrière : d’abord avec ses Tirs, puis avec ses Mariés, pour atteindre son apogée avec les Nanas, et plus particulièrement la Hon, à partir de la seconde moitié des années 1960. Elle questionne la place des femmes dans la société et remet en cause le patriarcat, qu’elle critique autant que le communisme et le capitalisme.

Il est également important de rappeler d'autres aspects de son travail et de sa vie, notamment ses œuvres des années 1980-1990, ses engagements sociaux et politiques, ainsi que son immense contribution à la liberté artistique des femmes.

Niki de Saint Phalle à Soisy-sur-École, avril 1983. © 2022 Niki Charitable Art Foundation / Adagp, Paris (© Photo Leonardo Bezzola)

Informations pratiques

Exposition du 7 octobre 2022 au 5 mars 2023

Les Abattoirs | 76, allées Charles de Fitte 31300 Toulouse

Plus d'informations sur le site internet des Abattoirs, Musée - Frac Occitanie.