VIDEO. Tout le temps pressés, romantiques… Comment les Français sont-ils perçus hors d'Europe ?

Les Français se prennent pour le nombril du monde, sont sales et tout le temps pressés. Et si ce n'était pas un cliché ? Des étrangers ayant vécu en France ont souhaité commenter ces clichés que l'on assigne fréquemment aux habitants de l'Hexagone. Benjamin pointe notamment le comportement très direct des Français."On a le droit en France d'être très directs par rapport aux États-Unis", estime-t-il. Selon cet Américain, les Français n'ont pas peur de faire preuve de franchise lorsque cela est nécessaire. Quant à Aïssa, Haïtienne, c'est la faculté des habitants de l'Hexagone à être tout le temps pressés qui l'a le plus surprise. "Les Français courent dans le métro, pour prendre le bus, pour prendre le train", constate-t-elle.

Nous aussi en Amérique latine, on a de très bons fromages. Maria Renée à Brut

En France, il n'est pas rare de croiser des couples se faisant des câlins dans la rue. Ces comportements ont convaincu Rikuto, originaire du Japon, de nous qualifier de "romantiques". Dans un autre registre, c'est le côté "nombrilism" des Français qui a déconcerté Maria Renée. "Les Français pensent qu'ils sont le nombril du monde, qu'ils ont la meilleure baguette, le meilleur fromage, le meilleur vin", ironise la jeune femme, originaire du Salvador.