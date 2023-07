Son plus grand rêve, c’est d’être l’un des meilleurs shapers d’Afrique et pourquoi pas, du monde. Pape Diouf est surfeur mais surtout le fondateur de Sunugal Surfboard Repair où il fabrique des planches de surf recyclables.

Passionné par le surf depuis son plus jeune âge et ayant grandi à Yoff, près de la mer, il se lance en 2013 dans ce sport. En 2018, il passe une formation puis débute dans la réparation de planches de surf, aidé au départ par Malika Surf Camp, qui lui prêtait un local pour lui permettre de créer en toute liberté et sans limite. “Aujourd'hui, j'ai ma propre place et c'est un peu plus grand. Entre la fabrication de planches et le camp de surf, je pense que c’est les planches qui me permettent d’être un peu stable. Tu vois, aujourd'hui, on a la chance de travailler avec les planches des pros. Ça, c'est la planche du champion du Sénégal.”, explique-t-il.

Former les jeunes



Aujourd'hui, Pape Diouf vit pleinement de son activité entre la fabrication et la réparation des planches ainsi que des cours de surf. “Les trois ou quatre premiers du surf sénégalais viennent me voir.” Aujourd’hui, il pense à la future génération et souhaite leur enseigner son savoir aux futures générations. “Ça compte beaucoup pour moi parce qu'être le seul à faire une chose dans un pays, ce n'est pas top. Il faut essayer de créer d'autres Pape, comme ça, dans le futur, on sait que le surf sénégalais sera connu partout dans le monde.“