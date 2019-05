Venezuela : une manifestante de 27 ans tuée par balle

Un journaliste blessé au ventre est exfiltré pour être soigné. Ces images de chaos se sont répétées mercredi 1er mai, lors d'une violente manifestation entre pro et anti-Maduro à Caracas, au Venezuela. Rafales d'armes automatiques, chars lancés sur la foule, les opposants au régime ont été la cible d'attaques particulièrement virulentes. De nombreux blessés sont à déplorer et une femme de 27 ans a été tuée d'une balle dans la tête. Le président autoproclamé Juan Guaido appelle ses partisans à ne pas se laisser intimider. "Le régime va essayer d'accentuer la répression, il va essayer de me poursuivre, de faire un coup d'État et il pense que ça va nous arrêter", a-t-il lancé à la foule.

La pression américaine

De son côté, Nicolas Maduro a dénoncé un coup d'État orchestré par les États-Unis. "Ces Vénézuéliens putschistes sont appuyés par l'impérialisme américain qui leur fait croire que je vais abandonner le pays", affirme-t-il. Face à la résistance du président, Washington accroît la pression sur le régime et fait planer la menace d'une intervention militaire.

Le JT

Les autres sujets du JT