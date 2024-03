Venezuela : le président Nicolas Maduro est candidat à un troisième mandat

L'annonce était attendue. Nicolas Maduro briguera bien un troisième mandat à la tête du Venezuela lors de la présidentielle du 28 juillet, son parti ayant décidé lundi 11 mars de son investiture pour ce scrutin dont la légitimité est déjà en question. "La base du PSUV a décidé que Nicolas Maduro était le candidat à la présidence, 4 240 032 personnes ont participé", a déclaré sur le réseau X Diosdado Cabello, vice-président du Parti socialiste du Venezuela et considéré comme le numéro 2 du pouvoir même s'il n'apparaît pas dans l'exécutif.

L'officialisation de sa candidature se faisait attendre depuis que l'autorité électorale vénézuélienne a annoncé la semaine dernière la date de la présidentielle au 28 juillet, date de la naissance d'Hugo Chavez. Les candidatures pourront être officiellement déposées du 21 au 25 mars et la campagne électorale est prévue du 4 au 25 juillet.

Le précédent scrutin contesté et boycotté

Elu une première fois en 2013 après la mort de l'ex-président Hugo Chavez (1999-2013) dont il se dit l'héritier, Nicolas Maduro a été réélu en 2018 lors d'un scrutin contesté et boycotté par l'opposition et dont plus de 60 pays, dont les Etats-unis et l'Union européenne, n'ont pas reconnu la légitimité. Depuis, une batterie de sanctions s'abattent sur le Venezuela et sur les dirigeants au pouvoir. Mais Nicolas Maduro, 61 ans, a su se maintenir d'une main de fer malgré la grave crise économique que traverse le pays.