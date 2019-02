Venezuela : le président Maduro s'engage à organiser des élections législatives anticipées cette année

De son côté, son opposant Juan Guaido, qui s'est autoproclamé président par intérim, a appelé à une nouvelle manifestation contre le chef de l'Etat.

Le président vénézuélien Nicolas Maduro s'est déclaré samedi 2 février favorable à la tenue d'élections législatives anticipées dans le courant de cette année, alors qu'elles sont prévues en 2020 et que le Parlement est actuellement contrôlé par l'opposition.

L'Assemblée constituante, fidèle au pouvoir en place, appelle à "des élections législatives anticipées cette année (...) Je suis d'accord et je m'engage en faveur de cette décision", a déclaré Nicolas Maduro devant des milliers de partisans rassemblés à Caracas.

Juan Guaido, président de l'Assemblée et chef de file de l'opposition, s'est proclamé chef de l'Etat par intérim le 23 janvier et a aussitôt été reconnu par les Etats-Unis et le Canada. Il a annoncé samedi une nouvelle manifestation contre Nicolas Maduro le 12 février.