Venezuela : le pays plongé dans le noir

Au Venezuela, Caracas et ses deux millions d'habitants sont plongés dans le noir. Seuls de rares générateurs de secours et les phares des voitures éclairent la route et les maisons. Un black-out total pendant plus de huit heures : pas d'électricité, pas de ligne téléphonique ni même internet dans tout le pays. "On a peur, quand il n'y a plus de lumière les criminels en profitent", s'inquiète un homme dans la rue.

Maduro soupçonne les États-Unis

La gigantesque panne a commencé à 17 heures, heure locale. Le pays est paralysé. "Les services publics ne sont absolument bons à rien dans ce pays", lance une passante. "Je n'imagine même pas comment c'est dans les hôpitaux", déplore un autre. Selon le gouvernement socialiste, c'est la principale centrale hydroélectrique du pays qui a été sabotée, le président Nicolas Maduro accuse les États-Unis sur les réseaux sociaux. Son opposant, le président autoproclamé Juan Gaido, a répliqué : "Cette panne témoigne de l'inefficacité de l'usurpateur".

Le JT

Les autres sujets du JT