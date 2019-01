Venezuela : la population déchirée entre deux présidents

Dans les rues de Caracas, les partisans de Nicolas Maduro se font entendre. La capitale du Venezuela est divisée entre deux présidents, l'un élu, l'autre autoproclame : Juan Guaido. Les Vénézuéliens ont faim et leur monnaie ne vaut plus rien. Devant un magasin, il faut compter entre 5 et 6 heures d'attente et à l'intérieur, le pot de yaourt coûte 1,5 fois plus cher qu'un mois de salaire minimum. Quelques personnes interrogées par France veulent voir Nicolas Maduro quitter le pouvoir. Le président élu continue à avoir le soutien de l'armée.

Des immeubles donnés par le président Maduro

Dans les rues, des quartiers entiers se divisent. France 2 est partie à la rencontre d'une habitante qui vit dans un immeuble donné gratuitement à la population par Nicolas Maduro. Elle estime que la prise de pouvoir par Juan Guaido est orchestrée par les États-Unis. Le Venezuela s'enlise un peu plus dans une impasse politique.

