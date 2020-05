Venezuela : l'ambassade de France privée d'électricité et d'eau depuis dix jours sur fond de tensions avec Nicolas Maduro

La France a convoqué mercredi l'ambassadeur du Venezuela à Paris pour protester contre le traitement infligé à sa représentation diplomatique à Caracas.

De la friture sur la ligne entre Paris et Caracas. La France a convoqué, mercredi 13 mai, l'ambassadeur du Venezuela à Paris pour protester contre le traitement infligé à sa représentation diplomatique à Caracas, sur fond de tensions avec le président vénézuélien Nicolas Maduro, a annoncé la diplomatie française.

Depuis le 2 mai, des barrages filtrants du Sebin, les services de renseignement vénézuéliens, ont été érigés à l'entrée et à la sortie de la rue de Caracas où se trouve la résidence de l'ambassadeur de France, selon une source proche du dossier.

La résidence de l'ambassadeur n'a par ailleurs plus l'électricité depuis le 3 mai et doit recourir à un groupe électrogène. Elle n'a plus non plus d'eau et ne peut actionner un puit faute de gasoil pour alimenter la pompe, les camions-citernes n'ayant plus la possibilité d'accéder à la rue pour l'approvisionner.

La France avait reconnu Juan Guaido comme président par interim

"La France exprime sa ferme condamnation des mesures prises ces derniers jours venant porter atteinte au fonctionnement normal de notre représentation diplomatique à Caracas", a déclaré un porte-parole adjoint du ministère français des Affaires étrangères, en faisant valoir que ces mesures étaient "contraires à la Convention de Genève sur les relations diplomatiques".

"Les autorités françaises attendent qu'il soit mis fin sans délai à ces mesures afin de rétablir le fonctionnement normal de notre représentation diplomatique", a-t-il poursuivi.

L'Union européenne soutient le plan américain pour un gouvernement de transition au Venezuela sans le dirigeant socialiste Nicolas Maduro et le chef de l'opposition Juan Guaido. Un certain nombre de pays européens, dont la France, avaient reconnu en 2019 Juan Guaido comme le président par interim du Venezuela.