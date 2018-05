Venezuela : élection présidentielle sans suspense dans un pays en pleine crise économique

Ce dimanche 20 mai est un jour d'élection présidentielle au Venezuela : "une élection contestée à l'intérieur et à l'extérieur", rapporte notre envoyée spéciale Nathalie Perez. En effet, "la principale coalition d'opposition a choisi de ne pas se présenter au scrutin, qu'elle estime non libre et non transparent. C'est aussi ce que pense une grande partie de la communauté internationale."

"Ce qui compte, ce n'est pas d'aller voter, c'est d'aller chercher à manger"

"Sans grand suspense, le président sortant, Nicolas Maduro, devrait l'emporter face à ses deux adversaires du jour, poursuit la journaliste, mais son principal adversaire, ce pourrait bien être l'abstention ; on a pu le constater toute la semaine, de nombreux électeurs ont choisi de ne pas aller voter, parce qu'ils estiment que cette élection ne changera rien." Ils sont résignés, le pays est au bord de la faillite. "Beaucoup nous ont dit : 'Vous savez, ce qui compte, ce n'est pas d'aller voter, c'est d'aller chercher à manger'".

