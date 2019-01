Venezuela : défilé à Caracas contre Nicolas Maduro

Plusieurs milliers de personnes on répondu à l'appel de Juan Guaido, président autoproclamé du Venezuela. Les cris et les pancartes anti-Maduro ont investi les rues de Caracas. Des étudiants, des professeurs et beaucoup de retraités se sont donné rendez-vous pour réclamer le départ du président élu en mai dernier. "J'aurai bientôt 74 ans et je vais rester dans la rue jusqu'à ce qu'on renverse ces gens misérables!", lance Beatriz Pocaterra, une manifestante.

Le manque de produits de première nécessité

Dans le cortège, certains réclament de "l'aide humanitaire". Le Venezuela manque de nourriture et de produits de première nécessité, une femme dans la foule explique que ces petits-enfants ne font que deux repas par jour. Malgré cette mobilisation d'envergure dans la capitale, les manifestants savent bien que les soutiens à Nicolas Maduro sont encore nombreux.

