EN IMAGES. La leçon de vie d'Alca, migrant vénézuelien amputé des deux jambes, parti vivre en Colombie

7 | 10

"Je suis venu ici illégalement, par un raccourci [frontalier], avec ma femme. Ça a été difficile à cause de la guérilla [colombienne] et de la garde nationale vénézuélienne", raconte Alca. "Malgré son handicap, il est beaucoup plus complet que bien des pères. Il ne nous manque rien, il est toujours attentif et fait face", confie pour sa part Mileidy Peña, son épouse.

RAUL ARBOLEDA / AFP