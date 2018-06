Vatican : long entretien entre Emmanuel Macron et le pape François

Mardi 26 juin au Vatican, la poignée de main entre Emmanuel Macron et le pape François a été chaleureuse. "Au-delà de la durée de cet échange, ce qui m'a frappé c'est sa tonalité, sa cordialité. À la fin de cet entretien, Emmanuel Macron, de sa main gauche, a mis sa main sur l'épaule droite du pape. Et presque spontanément, les deux hommes se sont fait la bise. On sait que le pape François est quelqu'un d'extrêmement cordial. (...) Mais là c'est tout de même inédit", commente le journaliste François Beaudonnet en direct sur place.

"La vocation des chefs d'État c'est de protéger les plus pauvres"

Malgré un échange long et une poignée de main chaleureuse, plusieurs sujets divisent les deux hommes. "Au moment de la remise des cadeaux, le pape François a lâché une petite phrase à Emmanuel Macron. Il lui a dit : 'La vocation des chefs d'État c'est de protéger les plus pauvres'. On sait que le pape François est le pape des pauvres. Quand il s'adresse à celui que ses opposants qualifient de président des riches, cela a évidemment un sens. Les deux hommes ont peut-être parlé des faits d'actualité comme les migrants ou la PMA. En tout cas, aujourd'hui, plus que la rencontre entre deux institutions, c'est bien la rencontre entre deux hommes qui s'est passée au Vatican", conclut le journaliste.

